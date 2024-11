«L'Asp di Reggio Calabria si attivi al più presto e senza esitazioni per garantire la massima regolarità e trasparenza in merito al concorso destinato alla copertura di circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato». È quanto afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«Lo scorso 6 luglio – spiega il parlamentare – in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il concorso per la mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo indeterminato e pieno, di varie qualifiche. L'avviso riguarda l'assegnazione di 6 posti di collaboratore professionale sanitario – ostetrica/o – categoria D; 5 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica – categoria D; 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – categoria D; 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico audiometrista – categoria D; 38 posti di operatore socio sanitario – categoria Bs; 1 posto di assistente tecnico programmatore – categoria C; 4 posti di assistente amministrativo – categoria C; 3 posti di collaboratore amministrativo professionale esperto – categoria Ds; 35 posti di dirigente medico varie discipline; 5 posti di dirigente pediatra, di cui due presso l'ospedale di Polistena e tre presso quello di Locri.

Il termine per la presentazione delle domande, come precisato su Gazzetta ufficiale – continua Mangialavori –, scade il prossimo 8 agosto. Purtroppo, però, alla data odierna, e a pochi giorni dal termine stabilito, il testo integrale del bando, dove dovrebbero essere riportate le indicazioni circa i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione, non figura nella sezione “concorsi” del sito aziendale dell'Asp, così come previsto nell'avviso della Gazzetta ufficiale».

«Inoltre – aggiunge il senatore di Forza Italia –, continuo a ricevere segnalazioni di aspiranti candidati che dichiarano di non riuscire a ottenere informazioni utili nemmeno attraverso ripetuti contatti telefonici con gli uffici dell'Azienda provinciale».

«Quanto sta avvenendo all'Asp – conclude Mangialavori – è di una gravità inaudita. La mancata pubblicazione del bando di concorso viola tutti i principi di buona amministrazione e trasparenza e contribuisce ad alimentare i sospetti circa la regolarità dell'intera procedura. Il direttore generale dell'Azienda, Giacomino Brancati, si attivi al più presto per garantire la legittimità dell'avviso, altrimenti mi vedrò costretto a usare tutti i miei poteri di parlamentare per accertare eventuali responsabilità dei vertici dell'Azienda».