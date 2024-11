Crotone attende gli arrivi delle navi da crociera che arriveranno nel porto cittadino nelle giornate dell’8, 9 e 10 ottobre oltre gli arrivi del 16 e 27 ottobre e, per concludere l’anno 2024 con l’Ocean Vista e Star Legend del 5 e 10 novembre. L’assessore al Turismo e alla crocieristica, Maria Bruni, conferma che le crociere «stanno dando un contributo nella rigenerazione la città con un incremento dell’economia legata al mare. In questa direzione, - spiega - è fondamentale il ruolo delle Agenzie marittime, Capitaneria di Porto e Autorità portuale che stanno rafforzando il sistema e le infrastrutture per tale incremento; dal punto di vista dei servizi a terra, sempre più rilevante, il ruolo di enti, associazioni di categoria del commercio e culturali che stanno offrendo».

Infatti, afferma Bruni, «è permanente il tavolo di collaborazione che il Comune di Crotone ha attivato, sviluppando un’azione integrata di accoglienza ed ospitalità turistica. Insieme si stanno identificando le esigenze dei visitatori e organizzando i servizi anche in modo differenziato in quanto i turisti, in relazione alla tipologia di nave, hanno esigenze diverse sia per l’età sia per la disponibilità economica. Si punta, innanzitutto, alla valorizzazione delle tradizioni e dell’identità locale con escursioni, degustazioni di prodotti tipici stagionali crotonesi e spettacoli che riproducono la storia di Crotone; si ampliano i tour culturali nel centro storico estendendoli anche in notturna soprattutto durante il periodo estivo. Gli orari di apertura del Castello si stanno allungando per consentire le visite ogni qual volta c’e la nave, garantendo la visita guidata con personale specializzato. Sin dall’arrivo al Terminal, i crocieristi ricevono informazioni su cosa visitare in città e sono garantiti i transfer fino a Capo Colonna».

Il Comune di Crotone ha «attivato l’info point turistico gestito dalla Pro loco il cui personale staziona in piazza Pitagora durante gli arrivi dei bus che accompagnano i crocieristi; inoltre, il Comune, in occasione dell’arrivo delle navi, potenzia una serie di servizi: polizia locale per garantire maggiore vigilanza, ufficio viabilità, per la movimentazione degli autobus e il verde pubblico per mantenere decorosa la Città».

Sono sollecitate, inoltre, le attività commerciali, soprattutto del centro, affinché garantiscono un allungamento dell’orario di apertura. Inoltre, conclude Bruni, «visto che la Chiesa dell’Immacolata è meta di turisti ed il numero del personale della Parrocchia non consente un’apertura continua fino alla sera, in particolare in occasione dell’arrivo delle navi da crociera, i partecipanti al tavolo di concertazione si sta organizzando al fine di garantire un lungo orario ed anche per la chiesa San Giuseppe appena saranno effettuati gli interventi di ristrutturazione».