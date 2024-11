Soddisfazione del Garante degli Studenti, Damiano Carchedi: «Ho vissuto il disagio in prima persona, grazie al sindaco Pallaria»

«Esprimo viva soddisfazione per l’importante attivazione della linea bus diretta Curinga-Università di Catanzaro perché permette a studenti, anziani e lavoratori di Curinga, San Pietro a Maida e Maida di raggiungere, finalmente, il Campus Salvatore Venuta, per motivi di formazione universitaria, di tutela del diritto alla salute e motivi di lavoro, essendo stato fino ad oggi molto problematico per coloro i quali non erano in possesso di un mezzo, disponibilità economica o qualcuno di fiducia che li potesse accompagnare, potersi recare in modo diretto verso il Campus in quanto si era obbligati all’uso di più linee e mezzi di trasporto».





E’ quanto dichiara Damiano Carchedi, studente in Giurisprudenza, già Coordinatore della Consulta Studenti e Garante degli studenti per il Diritto allo studio dell’Università di Catanzaro.



«Da studente pendolare prima, da rappresentante degli studenti negli organi di ateneo poi – ha proseguito Carchedi -, ho vissuto in prima persona il disagio per poter raggiungere il Campus Salvatore Venuta, e ho deciso di portare avanti una battaglia che è stata sposata, sin dal principio, dall’Ing.Domenico Pallaria, sindaco di Curinga e dirigente generale presso la Regione Calabria, il quale si è reso subito disponibile per studiare la possibilità di inserire una linea diretta che interessasse Curinga – San Pietro a Maida e Maida per e da Germaneto».



Carchedi ha concluso evidenziando che «da mercoledi 9 Maggio 2018 la linea diretta sarà realtà e per questo mi preme ringraziare l’Ing. Domenico Pallaria, per essersi reso disponibile nel portare avanti una battaglia che, in un momento socio-economico drammatico, diventa fondamentale per dare un supporto e una speranza in una terra da sempre martoriata».



Il bus partirà alle ore 7:15 da Acconia, e arriverà alle 8:30 all’Università di Catanzaro. Il ritorno, invece, è previsto dalle ore 14:20 con arrivo ore 15:30.