Lunedì prossimo, 19 dicembre, alle ore 12,00, nella sede di “Azienda Calabria Lavoro” di Reggio, l’Assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano presenterà, in conferenza stampa, il Programma Europeo “Garanzia Giovani”, nella misura dedicata alla auto-imprenditorialità: Misura 7.1 “Selfiemployment” del PON IOG.





«L’obiettivo – ha detto l’Assessore Roccisano - è quello di offrire concrete opportunità di lavoro ai giovani calabresi tra i 18 ed i 29 anni e, in particolare, ai NEET, ossia ai giovani non impegnati né in percorsi di studio, né in attività lavorative, e la misura 7.1 va incontro a questa necessità, perché offre servizi di qualità, strumenti di consulenza personalizzati ed incentivi finanziari appositi per la creazione di impresa.





Il programma, è rivolto ai giovani che vogliono mettersi in proprio come lavoratori autonomi, impresa individuale o società, attraverso la concessione di finanziamenti fino a 50.000 euro a tasso zero. Il programma, rivolto a 2000 NEET calabresi, prevede 80 ore di formazione gratuita, di cui 60 full immersion e 20 specialistiche, in affiancamento con tutor tecnici selezionati tramite un bando previsto per l’accompagnamento e l’assistenza tecnica per l’attuazione della Misura 7.1 PON IOG e già impegnati nelle attività di avvio della stessa».