Le operazioni, presiedute dal commissario De Santis, procedono a rilento

Sono in corso nel tribunale di Cosenza, le operazioni di spoglio delle schede per la elezione del nuovo consiglio dell'ordine degli avvocati. Il conteggio dei voti, ospitato nella biblioteca intitolata a Michele Arnoni, è cominciato nella tarda serata di ieri. Oltre duemila i professionisti che si sono recati alle urne, per il rinnovo dell’organismo forense. La commissione è presieduta dall’avvocato Stanislao De Santis, che ha assunto la guida dell’ordine dopo la decadenza di Oreste Morcavallo. Ogni elettore poteva esprimere un massimo di 14 preferenze, avendo riguardo per la quota di genere pari ad almeno un terzo. Lo spoglio procede a rilento, per i risultati sarà necessario attendere alcuni giorni.