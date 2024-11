La denuncia arriva dall'Azienda Calabria verde, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi del consigliere regionale Nicola Irto.

"Con riferimento alle voci circolate negli ultimi giorni, in particolare nel reggino, in merito assunzioni di personale nell'Azienda Calabria Verde della regione Calabria, il Direttore Generale dell'Ente, Dottor Paolo Furgiuele, smentisce categoricamente la notizia, in quanto assolutamente falsa e tendenziosa, ed in particolare fa presente che il modello di domanda di assunzione fatto circolare, riportato anche dagli organi di stampa, non è un documento ufficiale dell'Azienda, ma un modello palesemente falso che presenta il logo dell'Azienda Calabria Verde grossolanamente contraffatto.



Il Direttore Generale, precisa, altresì, che ha predisposto, in data odierna, apposita deliberazione per la nomina di una Commissione interna con il compito di avviare le dovute indagini, al fine di individuare, fra i dirigenti, responsabili e dipendenti dell'Ente gli eventuali imputabili in merito all'accaduto.



All'esito dell'inchiesta interna ed acquisita la documentazione e le informazioni necessarie, verranno assunti i dovuti provvedimenti disciplinari e, per garantire la credibilità ed il corretto e trasparente operato amministrativo dell'Azienda, senza indugio, il Direttore provvederà a denunciare il tutto alla Procura della Repubblica al fine di individuare, anche, eventuali responsabilità di natura penale.