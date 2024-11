Baker Hughes presenta ufficialmente il suo piano di investimenti in Calabria. A Catanzaro, nella sede di Unindustria, gli amministratori della multinazionale statunitense stanno illustrando i progetti su Vibo Valentia e Corigliano Rossano.

All’incontro, tra gli altri, anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto che proprio un mese fa aveva incontrato in Cittadella i rappresentanti dell’azienda per discutere dei progetti in itinere.

Ammonta a 60 milioni di euro l’investimento complessivo previsto per la Calabria nei prossimi anni. La società, che opera già nel nostro territorio nello stabilimento Nuovo Pignone di Vibo, ha in mente da un lato di espandere proprio il sito industriale vibonese e dall’altro di dare vita a un nuovo insediamento nel porto di Corigliano Rossano per la realizzazione di moduli per la produzione di energia e compressione di gas.

«Siamo qui per iniziare un'altra narrazione della Calabria», ha affermato il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara. «Baker Hughes – ha proseguito – è un'azienda che conosciamo bene, di qualità e di prospettive. Le resistenze saranno affrontate democraticamente con la popolazioni com’è giusto. Non ci sono motivi di preoccupazione peraltro, li avremmo colti». Il riferimento è alle proteste in corso a Corigliano Rossano da una parte della popolazione contraria alla realizzazione dello stabilimento in uno scalo che – secondo questa visione – vedrebbe minacciata la sua vocazione legata alla pesca e al turismo. «Siamo orgogliosi – ha aggiunto poi Ferrara – che una giovane calabrese sia alla direzione dell'impianto di Vibo».

E sempre a proposito dell’investimento previsto in riva allo Ionio, il vicepresidente di Baker Hughes, Paolo Ruggeri, ha dichiarato: «Ci ha scritto il ministro Urso, a Corigliano Rossano può nascere un hub energetico primario tra l'Italia e l’Europa. Vi saranno impiegati oltre 200 addetti».

A prendere la parola anche il governatore Occhiuto, che ha commentato con una battuta i piani di Baker Hughes nella nostra regione: «L’anno scorso mi hanno incontrato per annunciare 4 milioni di intervento, oggi sono 60, spero l’anno prossimo ci annuncerete 600 milioni di nuovi investimenti».