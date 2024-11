Inaugurata oggi la due giorni dedicata al microcredito, alla finanza sociale e all'immigrazione intesa come risorsa

Un evento importante, date da cerchiare in rosso sul calendario quelle dell’11 e del 12 maggio per Lamezia Terme che per due giorni ospiterà l'assemblea nazionale dei soci di Banca Etica all’interno dei locali della Comunità Progetto Sud, realtà con cui opera in stretta sinergia e che sul territorio regionale e locale ha finanziato diversi progetti. Filo conduttore del convegno di apertura il tema “Con i migranti: le buone prassi della finanza etica a sostegno delle politiche locali”.

Ma non si tratta di costruire una rete economica unidirezionale. La Banca d’Italia, è stato spiegato, ha certificato come la presenza di migranti incida fortemente sulla crescita economica del Paese e sul quella demografica. L’inclusione finanziaria può svolgere un ruolo cruciale nella costruzione di una cittadinanza plurale e la finanza etica può rafforzare la capacità delle organizzazioni che si occupano di accoglienza e integrazione delle persone migranti.

«Lamezia simbolo dell'accoglienza»

«Da venti anni Banca Etica lavora con la rete dei soci sul territorio per mettere gli strumenti finanziari al servizio di chi ha idee imprenditoriali sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni sociali delle comunità e di una visione di futuro inclusiva ed equilibrata - ha raccontato Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica - Ci impegniamo sempre per dare sostanza al nostro essere banca popolare dove il voto di ogni socio e socia conta e dove si costruisce una vera democrazia economica. L’Assemblea generale - ha concluso - è il culmine dei momenti di partecipazione alla vita della banca e quest’anno abbiamo deciso di organizzarla in due luoghi simbolo dell’accoglienza dei migranti nei Paesi in cui lavoriamo: Lamezia Terme in Italia e Granada in Spagna. Oggi non si può immaginare il futuro economico, sociale e demografico dell’Europa senza partire dalla sfida del nostro secolo: quella di accogliere i migranti facilitando il loro inserimento sociale e lavorativo».