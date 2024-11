L'assessore regionale allo sviluppo economico e attività produttive, Carmen Barbalace: 'Con Expo abbiamo avuto una grande occasione'

La Calabria punta sull'internazionalizzazione di prodotti, in un mix capace di unire tradizione e novità. Una sfida che ha in Expo una vetrina di primo piano come spiega Carmen Barbalace, assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive della Regione Calabria.

"I prodotti tipici calabresi hanno avuto nel corso degli anni un'evoluzione che è stata segnata anche dalla corrispondenza di alcuni marchi importanti - Dop, Doc, Igp - quindi sicuramente non partiamo dall'anno zero, partiamo da una fase in pieno avvio, stiamo scrivendo una storia nuova che deve spingere la Calabria verso l'internazionalizzazione; questo è il momento più opportuno", spiega a margine dell'evento 'Il modello di dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera' all'auditorium di Palazzo Italia all'Esposizione universale.

"Con Expo - sottolinea l'assessore - abbiamo avuto una grande occasione, abbiamo potuto far conoscere i nostri sapori, i nostri profumi, le nostre tipicità con prodotti che 'contengono' anche l'identità dei luoghi, la nostra storia, il nostro vissuto. La Calabria è una terra ricca di storia" e questa regione non potrà che essere "protagonista nel settore agroalimentare. Anche la Calabria contribuirà a nutrire il pianeta".