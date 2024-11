A Belvedere Marittimo il progetto “Albergo Diffuso - Borgo della Sapienza” sarà realtà. La proposta progettuale presentata dall’Istituto calabrese di politiche internazionali (Iscapi) per la realizzazione di un sistema turistico locale basato sulla realizzazione di un albergo diffuso nel borgo del Cosentino, incassa l’approvazione della Giunta comunale.

Il Comune di Belvedere Marittimo – si legge in una nota stampa - ha aderito, ormai da anni, al ‘Programma Pitagora Mundis - Borgo della Sapienza’ che vede, durante la stagione estiva, la partecipazione di diversi studenti stranieri ad una serie di percorsi formativi di lingua e cultura italiana, dando così vita ad una best practice, alla quale la cittadina tirrenica ha inteso dare continuità e investendo in un progetto ancora più ampio.

Il progetto di Albergo diffuso

Nasce infatti il progetto ‘Albergo diffuso’ che ha come obiettivo principale quello di far rivivere i luoghi, coinvolgendo il turista in attività eco- sociale partecipativa. Si punta a far godere del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico e scoprire la tradizione del territorio, aprendo così la via ad un nuovo turismo “esperienziale” e “di senso”, indirizzato ad una visione nuova del contesto territoriale, legandolo alla scoperta di nuovi sistemi di turismo lento.

La proposta prevede in particolare: l’estensione dei servizi logistici a supporto attualmente offerti dall’Amministrazione comunale per la realizzazione e gestione della sede di coordinamento alle attività del programma Pitagora Mundis sul territorio; l’individuazione di luoghi abbandonati o non utilizzati, di proprietà comunale da affidare, tramite apposito bando, ad operatori privati locali che a fronte di agevolazioni temporanee di sostegno della fase di star-up, possano garantire investimenti atti alla realizzazione di un punto di ristoro nel borgo di Belvedere Marittimo che assicuri il rispetto di disciplinari creati ad hoc, e la fruizione di posti gratuiti o a prezzo convenzionato in occasione di eventi organizzati da e per conto dell’ente comunale.

Lunedì 20 febbraio, alle ore 17.00, presso la sala consiliare - Palazzo Nastri (centro storico), in conferenza stampa, la presentazione alla cittadinanza del progetto finalizzata alla diffusione delle attività che si intenderanno porre in essere ed il coinvolgimento dei vari attori locali interessati alla realizzazione degli obiettivi previsti, tra cui la creazione di due Commissioni studio: degli itinerari e della memoria e la ricerca dello staff.