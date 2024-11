Buone notizie per i dipendenti della Biblioteca civica di Cosenza, in stato di agitazione da qualche giorno per il mancato pagamento degli ultimi due stipendi. La Provincia ha provveduto a saldare le bollette elettriche arretrate che avevano determinato il distacco della luce nei locali in cui sono conservati i volumi di maggiore pregio. Inoltre ha stanziato risorse per 60 mila euro di cui 20 mila immediatamente disponibili proprio per liquidare entro breve tempo, le spettanze arretrate ai quattro ausiliari in servizio nello storico presidio culturale.

Verso la nomina del nuovo direttore

Infine è in procinto di ufficializzare la nomina del nuovo direttore, già individuato in Antonella Gentile, dirigente di ruolo della Provincia, ente a cui, insieme a Palazzo dei Bruzi, fa capo la biblioteca. Ma Franco Iacucci, presidente della Provincia e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della biblioteca stessa, composto anche da Gianfranco Gidorino, Rosaria Succurro e Alessandra De Rosa, sta cercando di andare oltre gli interventi tampone, per evitare che il problema possa ripresentarsi a distanza di poche settimane.

Chiesto il finanziamento della Legge regionale

All’assessore alla cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, ha chiesto di finanziare con il prossimo bilancio, la Legge 26 del 1995, con la quale la Civica è riconosciuta come Ente Morale e, in quanto tale, destinataria di risorse annue pari a centomila euro. Grazie alla Fondazione Carical saranno inoltre reperite attrezzature informatiche per passare i dati del patrimonio librario al Ministero dei Beni Culturali in attuazione di un protocollo già siglato e che consentirà al personale di passare alle dipendenze del Mibact, lasciando intatta l’attuale autonomia gestionale.

