Il 19 giugno, porte aperte - in occasione del family day aziendale - ai piccoli ospiti che potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi in cui lavorano i genitori

Il prossimo 19 giugno la Callipo conserve alimentari ha deciso di accogliere i figli dei dipendenti, in occasione della XXV edizione di “Bimbi in ufficio”, ovvero il family day delle aziende, che si è celebrato lo scorso 24 maggio, promosso dal Corriere della Sera/L’Economia. Una mattinata dedicata ai più piccoli (il Gruppo è costituito da 6 aziende che occupano complessivamente circa 400 addetti), che potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi in cui lavorano mamma o papà, condividere una bella esperienza e contaminare di entusiasmo tutta l’azienda.

Sana alimentazione e sport

Il tema di questa occasione è “Sana alimentazione e sport”, due ambiti in cui la Callipo vuole impegnarsi concretamente attraverso progetti educativi con le scuole, per coinvolgere i ragazzi sull'importanza di una corretta alimentazione. L'invito è quello di guardare lo sport come momento di condivisione, con spirito di gruppo e sportività.

Le attività della giornata

La giornata, per gli ospiti, inizierà con una carica genuina di energia: una colazione a base di pane, confetture e miele Callipo dalla nostra terra prodotti dall’azienda; a seguire ci saranno dei laboratori didattici incentrati sulla piramide alimentare con numerosi giochi a tema come il semaforo alimentare a cura della nutrizionista Antonella Tropea, per imparare in modo divertente quali sono i cibi più sani dell’alimentazione. Interverrà anche la psicoterapeutica Antonella Giurgola che spiegherà come riconoscere e trattare i disturbi alimentari. Invece, lo staff tecnico della Volley Tonno Callipo Calabria si occuperà dell’ambito sportivo, allestendo dei circuiti fatti appositamente per i bambini e altri numerosi giochi creati proprio per svolgere attività fisica.