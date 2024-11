E’ la prima regione italiana certificata “Welcome Chinese”, un riconoscimento da Pechino che consente di immettersi nel settore turistico asiatico. Consentirà di implementare i flussi turistici internazionali

La Calabria è la prima regione italiana certificata "Welcome Chinese", riconoscimento governativo di Pechino che permette alle realtà insignite di entrare nel mercato cinese del turismo in modo diretto e di beneficiare del sostegno della China Tourism Academy, ente del ministero del turismo cinese che accredita i più importanti tour operator.

L'annuncio è stato fatto oggi alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso fino al 4 aprile a fieramilanocity. "Il marchio Welcome Chinese è un'opportunità per la Calabria per implementare i flussi turistici internazionali - ha commentato il sottosegretario al turismo del Mibact Dorina Bianchi -.

La Cina infatti è un mercato turistico con grosse potenzialità di crescita in particolare verso l'Italia che è il paese che ogni abitante del mondo vorrebbe visitare". "Sappiamo quanto sia importante investire nel mercato turistico più grande del mondo - ha detto il presidente della Calabria Gerardo Mario Oliveiro. (Ansa)