Due giovani ingegneri hanno fondato a Cosenza una startup basata su una piattaforma che può monitorare i consumi e trovare in pochi minuti la migliore offerta per luce e gas. Ecco come funziona

Ogni volta, la scena è sempre uguale: arriva la busta bianca, il marchio dell’azienda che eroga luce e gas e il terrore di aprirla a causa delle spese spesso altissime. «Succede in tutte le case, sempre più spesso, e noi vogliamo cercare di evitarlo». Parola di Gennaro Olivieri, ingegnere nucleare che insieme ad Alberto Tocci, ingegnere informatico e amico di una vita, ha creato un’azienda che vuole portare avanti un progetto decisamente rivoluzionario, partendo dalla Calabria: rivoluzionare il mondo delle bollette di luce e gas e fare risparmiare gli utenti in pochi clic, in maniera automatica.

È questo il progetto di Megaener, la startup di Cosenza che ha lanciato Bollette in Cloud, il portale che in pochi clic permette di conoscere quanto si può risparmiare rispetto all’attuale fornitura di luce e gas: basta andare sul sito bolletteincloud.it, inserire i propri dati e le spese affrontate e avere in pochi minuti un quadro chiaro di quanto si potrebbe risparmiare. Da lì in poi l’utente può decidere se registrarsi sul portale e cambiare fornitore direttamente online oppure se continuare a navigare sul portale e scoprire consigli di risparmio e informazioni utili sul mondo dell’energia.

Arriva da Cosenza la startup che fa risparmiare sulle bollette di luce e gas

Una volta utilizzata la piattaforma, grazie all’acquisizione automatica dei contratti e delle bollette sarà possibile monitorare ogni mese il consumo e le utenze: «La nostra piattaforma – spiega Olivieri – non si ferma solo alla ricerca della migliore offerta, ma prende in carico il cliente e lo segue in tutto per tutto. Le grandi aziende hanno una figura specifica, gli energy manager, che cercano le offerte migliori e studiano i consumi: ovviamente questa soluzione però non può essere proponibile per una famiglia o un normale utente, che non può per costi e difficoltà di gestione affidarsi a un professionista. Grazie al nostro portale, invece, è come se ogni cittadino potesse avere a propria disposizione un energy manager dedicato: il nostro sistema infatti verifica i consumi, controlla se ci sono anomalie, tiene sotto controllo le spese di ogni bolletta. Così facendo non solo può suggerire comportamenti diversi all’utente per poter risparmiare, ma anche verificare le anomalie e controllare ogni mese se ci sono offerte migliori».

Il sistema, totalmente online, non ha costi per l’utente finale: «Il nostro software è gratuito – continua Olivieri - ed è accessibile da tutti. Abbiamo anche un portale per i consulenti e per le imprese più strutturate, che grazie al supporto di consulenti possono avere un supporto più specifico. Anche professionisti come commercialisti, amministratori di condomini, tecnici e società di servizi possono entrare nel mondo Megaener e proporre le nostre soluzioni ai loro clienti. Nel nostro progetto la condivisione delle conoscenze è centrale: la fine del mercato tutelato è anche un’opportunità, vogliamo che tutti possano sfruttarla al meglio».