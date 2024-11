Questa mattina l’on. Enza Bruno Bossio nella veste di componente dell’Intergruppo Innovazione della Camera dei deputati, è intervenuta a Milano al convegno

“L'open innovation – ha detto la parlamentare del PD - è la strada maestra per l'integrazione tra imprese tradizionali e start up, e per questo è necessario puntare decisamente sulla manifattura digitale perché oggi lo sviluppo economico coincide con lo sviluppo digitale. È questo l'obiettivo a cui devono tendere il governo e le imprese”.



“L'innovazione digitale – ha proseguito - è infatti strategica non solo per le imprese esistenti ma anche per quelle che vogliono nascere. Per fare ciò è necessario incentivare l'imprenditorialità giovanile su modelli di impresa digitali. E’ arrivato il momento di cambiare la testa ai decisori politici e industriali e fare della eleadership la competenza fondamentale”.



L’on. Enza Bruno Bossio ha poi portato l’esempio di una piccola impresa artigiana calabrese, la “Palermo ferro battuto" di Francavilla Angitola che, grazie ad un software sviluppato in collaborazione con l'Università della Calabria, consente a tutti di disegnarsi il proprio cancello da casa con semplici click.



“La tradizione manifatturiera più antica che non solo non muore ma trova nuove opportunità di sviluppo scegliendo la strada dell'innovazione digitale. Sono questi gli esempi che possono fare scuola – ha concluso la deputata dem – e sono orgogliosa che questi partano oggi proprio dalla Calabria che può dimostrare, finalmente".