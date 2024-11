La capolista del Pd alla Camera dei deputati ha sottoscritto il manifesto politico della Coldiretti

«Sul manifesto politico della Coldiretti c’è anche la mia firma». L’onorevole Enza Bruno Bossio ha firmato questa mattina in occasione di un incontro svoltosi a Cosenza. «Cinque proposte a costo zero che saranno attuate durante i primi cento giorni di governo del Partito Democratico. Un patto su tematiche decisive e imprescindibili per lo sviluppo del Paese e che riguardano direttamente anche la nostra regione. Quando si parla di agroalimentare, infatti, si parla soprattutto di Calabria, un settore che il governo regionale, guidato da Mario Oliverio, ha già assunto come strategico e prioritario nella sua azione amministrativa. Salvaguardiamo i prodotti della nostra terra dalle imitazioni attraverso l’etichettatura obbligatoria. Liberiamo dalla burocrazia opprimente quelle imprese agricole che hanno bisogno di processi di semplificazione per continuare ad essere competitive sul mercato nazionale ed internazionale. L’appello della Coldiretti non può e non deve restare inascoltato».