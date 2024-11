Il sindacato indipendente di Polizia si dice “umiliato” per la somma prevista: 23 euro in meno rispetto allo scorso anno

«Appena 54 euro per vestire un poliziotto, ben 23 euro in meno rispetto allo scorso anno, quando il budget era stato già ridotto del 30 per cento rispetto al 2016. Qualcuno ha perso il lume della ragione nei piani alti della politica e dei miopi amministratori della Polizia di Stato». Lo afferma all'Agi il segretario regionale generale calabrese del Coisp (il sindacato indipendente di Polizia), Rocco Morelli, commentando il budget messo a disposizione dei poliziotti della provincia di Catanzaro per l'acquisto del vestiario da usare per quanti operano in abiti civili.

Il Coisp, dopo aver preso visione della scarsissima qualità del vestiario irresponsabilmente già preso dai vertici della Questura, si dice “umiliato” dalla somma prevista nonché di come l'amministrazione della Pubblica sicurezza considera i propri poliziotti e sarcasticamente afferma: «Chiediamo ad ogni collega di rinunciare a questo abbigliamento così scadente e inadeguato, a meno di due mesi dalle prossime elezioni politiche regaleremo noi questo abbigliamento a quei politici che dimostrano di non comprendere il significato e la valenza del nostro lavoro. Vadano loro in giro - dice Rocco Morelli - per la loro campagna elettorale, con simili capi di vestiario. Noi ci rifiutiamo di farlo, la dignità dei poliziotti non può più essere calpestata in questo modo».