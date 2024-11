La prima palina intelligente è stata installata presso la fermata di via della Resistenza nel comune di Castrolibero: si tratta di un pannello elettronico, collegato via gprs con il sistema centrale che informa i passeggeri alle fermate sui reali tempi di attesa dei bus e ottenere informazioni sempre aggiornate.

La palina sarà anche impiegata dall’amministrazione comunale per fornire informazioni alla cittadinanza. Il sindaco, Giovanni Greco e l’assessore Francesco Serra, con delega alla Mobilità e Trasporti, esprimono soddisfazione per questo risultato che «costituisce un ulteriore passo in avanti nella direzione di un sistema di mobilità pubblica innovativa e funzionale ai bisogni dell’utenza», fanno sapere dall'amministrazione di Castrolibero. «Il tutto si aggiungerà ai tanti benefici per la cittadinanza - prosegue la nota - grazie alla rete costituita fra Amaco e Consorzio Autolinee TPL, che permetterà di collegare il Comune di Castrolibero con quello di Rende e con l’Università, attraverso servizi di trasporto più frequenti e con l’introduzione di un biglietto unico integrato favorevole per l’utenza».

Il presidente del Consorzio autolinee Tpl, Rocco Carlomagno, fa sapere che seguiranno altre installazioni anche nei comuni di Rende e di Montalto Uffugo allo scopo di sperimentare queste soluzioni di infomobilità su tutto il territorio su cui insistono i servizi di trasporto effettuati dall’azienda.