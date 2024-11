Reggio Calabria riduce le corse dei bus in città per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus. A comunicarlo l’Atam – azienda trasporti per l’area metropolitana – che allo «scopo di prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19, accoglie l’Ordinanza Regionale n. 9/2020 in cui si dispone la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale».

«A partire, quindi, da mercoledì 18 Marzo 2020 e fino a nuove disposizioni nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, il servizio di linea sarà ridotto. Si tratta, naturalmente, di una misura provvisoria che implica il monitoraggio costante della situazione, senza escludere l’adozione di provvedimenti volti al ripristino della normalità o più restrittivi».

Il servizio di linea sarà ridotto secondo le corse e gli orari riportati sul sito Atam.

Sanificazione sui bus della città

«Atam in linea con le indicazioni pervenute dagli Enti ed Autorità competenti, continua nel proprio piano di sanificazione straordinaria quotidiana, integrativo rispetto a quanto già avviene abitualmente, di tutti i mezzi del trasporto pubblico».

L'azienda inoltre ricorda che «grazie alla prevenzione è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri. Per questo motivo, nello spirito di collaborazione con le Istituzioni, si invita l’utenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie».