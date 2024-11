La firma a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco Mario Occhiuto ed il direttore regionale Giuseppe Orazio Bonanno

La direzione regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate ha siglato oggi con il Comune di Cosenza un protocollo d’intesa per la collaborazione nel recupero dell’evasione dei tributi erariali.

L’accordo tra i due enti prevede uno scambio strutturato di informazioni qualificate, trasmesse in via telematica, attraverso il quale l’amministrazione finanziaria potrà disporre di dati e notizie qualificanti da utilizzare ai fini dell’accertamento fiscale dei tributi.

Per il 2017, il comune riceverà una quota pari al 100% delle somme recuperate a seguito delle apposite segnalazioni effettuate, che abbiano contribuito al buon esito dell’accertamento fiscale.

L’accordo è stato firmato da Giuseppe Orazio Bonanno, direttore regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, e da Mario Occhiuto, sindaco del Comune di Cosenza. Presenti anche l’assessore Luciano Vigna, il capo di gabinetto Antonio Molinari e il dirigente del settore Gianpiero Scaramuzzo.