I vertici del gruppo a L’Aja per un colloquio con Giorgio Novello. «Occasione anche per le altre aziende calabresi, qui c'è interesse a promuovere la nostra regione»

Una visita che apre a nuove e interessanti opportunità quella di Gruppo Caffo 1915 all’ambasciatore italiano a L’Aja. Giorgio Novello ha infatti incontrato presso la sede dell’ambasciata in Olanda, l’amministratore delegato Nuccio Caffo, accompagnato dal direttore vendite Export Gabriele Langella e dal direttore della filiale olandese Matthijs Van Zanten.

Durante l’incontro, l’ambasciatore Novello ha elogiato Gruppo Caffo 1915 per «la sua capacità di creare prodotti di alta qualità che tengono alto il nome del made in Italy e ha messo in luce il potenziale della Calabria», regione a cui è particolarmente legato. Oltre all’incontro in Ambasciata, la visita in Olanda è stata l’occasione per pianificare i prossimi obiettivi insieme al team e al consigliere d’amministrazione Gianmichele Rosa, persona con pluriennale esperienza nel settore degli spirits.

Caffo con l'ambasciatore Novello

Racconta Nuccio Caffo: «È stata una piacevole visita durante la quale, oltre a parlare della storia e delle evoluzioni dell’azienda, abbiamo discusso del tema “Calabria”. L’ambasciatore ha ricordato la sua passione per la nostra terra iniziata da ragazzo, quando ha avuto modo di conoscere le tante bellezze naturali calabresi come i Monti della Sila. A suo parere, la nostra regione è ancora sottovalutata, avendo invece grandi potenzialità spesso offuscate da luoghi comuni che ne danneggiano l’immagine e rallentano lo sviluppo economico; quest’ultimo, deve necessariamente passare da un rafforzamento del turismo e dell’agroalimentare di qualità, due elementi che veicolano la Calabria positiva nel mondo. Come è riuscito a fare Vecchio Amaro del Capo che è diventato simbolo della sua terra d’origine e bandiera dell’Italia nel mondo».

Il lungo incontro è stato anche l’occasione per ripercorrere le origini di Gruppo Caffo 1915 che da oltre un secolo, produce e distribuisce spirits tra i più conosciuti come l’iconico Vecchio Amaro del Capo, il più amato e venduto in Italia; Elisir S. Marzano Borsci, fondato nel 1840 e con quasi due secoli di storia è il liquore in commercio più antico del Sud Italia; Ferro China Bisleri il liquore amaro aperitivo di fama mondiale a base di citrato di ferro e china, realizzato dal garibaldino Felice Bisleri nel 1881 e altre specialità, in particolare, Petrus Boonekamp, il padre di tutti gli amari, nato nel 1777 a Leidshendam, un piccolo centro a sud di Amsterdam, non distante dalla città del L’Aja.

Oggi, Gruppo Caffo 1915 ha sedi negli Stati Uniti, in Germania in Olanda e prossimamente anche in Spagna. Ad Amsterdam, ha sede la Wed. A. P. Boonekamp BV, guidata da Matthjis Van Zanten che sta potenziando la presenza del Gruppo nell’area dei Paesi Bassi, come fa sapere Matthijs Van Zanten direttore della filiale olandese: «Abbiamo iniziato da qualche anno, presentando e facendo assaggiare i nostri prodotti negozio per negozio. L’alta qualità e il loro gusto eccezionale sono stati determinanti per riuscire ad entrare nel mercato olandese. Oggi, i principali brand Caffo sono disponibili presso i più importanti distributori e in oltre mille locali come enoteche, bar e ristoranti».

Prosegue Gabriele Langella, direttore vendite Export: «L’Olanda rappresenta un mercato molto interessante per i nostri prodotti ed è per questo che Gruppo Caffo 1915 ha deciso di investire con una propria organizzazione costituita da un team di professionisti del settore degli spirits. Sin da subito i consumatori e professionisti olandesi hanno apprezzato l’alta qualità dei prodotti e siamo certi di raggiungere risultati significativi a breve sia in termini di volumi sia notorietà dei brand».

L’incontro è stato un’importante opportunità per Gruppo Caffo 1915 e un’occasione anche per altre aziende calabresi che possono contare sull’interesse dimostrato dall’ambasciatore nel voler promuovere la regione Calabria durante il suo mandato. A conferma di questo, Gruppo Caffo 1915 parteciperà alle iniziative dell’ambasciata per diffondere il made in Italy nei Paesi Bassi con focus speciale sulla festa della Repubblica Italiana.

«In occasione della ricorrenza del 2 giugno, verrà evidenziata l’esperienza positiva di Gruppo Caffo 1915 come esempio di investimento e di cooperazione tra Italia e Olanda. La nostra filiale vende principalmente i prodotti italiani di Gruppo Caffo 1915, molto amati dagli olandesi che ne apprezzano le caratteristiche ed è quindi importante per noi presidiare questo mercato. Con la nostra filiale puntiamo a sviluppare e consolidare la competitività facendo leva sulle nostre doti migliori: la qualità delle materie prime, la produzione artigianale e la storicità autentica dei nostri prodotti», conclude Nuccio Caffo.