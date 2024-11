Premio per miglior scenografia a Ferdinando Cimino, professionista di Platania, nel Catanzarese per la sua suggestiva torta nuziale realizzata in occasione del Rome wedding show

Importante riconoscimento per il pasticciere Ferdinando Cimino, in arte Ferdy DolceVita, alla manifestazione Rome wedding show che si è svolta nella capitale nei giorni scorsi, organizzata dal cake designer, Katia Malizia in occasione della fiera sposi Io & Te. Un evento che ha visto protagonisti i professionisti del mondo del matrimonio, impegnati nella cura di ogni particolare per garantire a tutte le coppie di sposi presenti, un percorso sensoriale-emozionale.

Miglior scenografia

Il cake designer calabrese è tornato nella sua Platania, nel Catanzarese, dove lavora da anni con dedizione e passione, con il riconoscimento di “Migliore scenografia” per la sezione concorso Wedding cake. “Love in a look” è il nome dell’opera realizzata da Ferdy, caratterizzata da uno stile di fantasy moderno.Le tecniche utilizzate sono state quelle del royal icing, modelling, flowers cake e gravity cake.

L’arte del cake design

A giudicare le opere vi è stato lo sguardo critico e particolarmente esigente di Carlotta Nisco, Rita D'Ascenzo, Claudia Lucaroni, Annalisa Stillavato oltre chiaramente, quello dell’organizzatrice.

Un contest pensato non come mera vetrina, ma come occasione per avvicinarsi all’arte del cake design, cogliendo dietro ogni prodotto, le sensazioni di chi crea, le energie che ogni professionista cerca di trasmettere attraverso la sua manualità, fantasia, creatività.

«Un messaggio di vita»

«Sono particolarmente emozionato – ha dichiarato Ferdy – per un riconoscimento che non speravo potesse arrivare ma che porto a casa dedicandolo alla mia famiglia, che anche questa volta mi ha stimolato a partecipare. Nell’opera da me realizzata, non vi è una semplice creazione ma un messaggio di amore cristiano che possa testimoniare alle giovani coppie che l’eternità del sentimento, sia basa soprattutto sul rispetto, sulla capacità di guardare all’altro con occhi di comprensione e parole di conforto. La coppia di sposi da me creati infatti, si tende la mano, nella buona e nella cattiva sorte».

«Credo che dietro ogni creazione di cake design – ha concluso il pasticciere calabrese – non vi sia soltanto zucchero, cioccolato e bontà, ma quanto e soprattutto, un messaggio di vita così come dietro le opere d’arte di ogni artista. Il segreto dunque, per coglierne la pienezza, è quello di osservare non con gli occhi ma con il cuore».