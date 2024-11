Sulla polemica relativa ai presunti definanziamenti della Salerno-Reggio Calabria e della Statale 106 Jonica, è intervenuto il Capo Compartimento di Anas in Calabria, Vincenzo Marzi.

“Non so di quali soldi si parli. Carte alla mano, è evidente che i finanziamenti stanziati fino a ieri dallo Stato non erano sufficienti a realizzare neppure i lavori già progettati e che invece adesso sono notevolmente aumentati. Infatti, grazie alla Legge di Stabilità 2016 e all’approvazione del piano pluriennale Anas 2016-2019, gli stanziamenti effettivi per la Salerno-Reggio Calabria e la Statale 106 Jonica sono più che raddoppiati, passando da 1 miliardo e mezzo a 3,2 miliardi nel piano, che raggiungono i 3,8 miliardi considerando l’intera rete stradale Anas nella Regione Calabria, l’importo più alto fra tutte le regioni italiane”.