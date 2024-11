«La vicenda dell’Abramo Customer Care merita grande attenzione. La politica non può mai e in nessun modo esimersi dal dare risposte concrete e puntuali sul tema dell’occupazione. È auspicabile la collaborazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, sia di maggioranza che di minoranza». È quanto ha affermato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, nel corso di un incontro svoltosi a Cosenza e promosso dal responsabile regionale dell’associazione politico culturale “Rivolta ideale”, Eugenio Trombino, in collaborazione con il referente locale, Francesco Ciardullo, per discutere della difficile ed incerta situazione in cui versa la Abramo Customer Care. Presente anche una nutrita delegazione di lavoratori della sede di Taverna di Montalto, nonché l’Rsu della Cgil Ragusa e il rappresentante Cobas Antonio Musca.

Abramo Customer Care, i temi dell’incontro

Diritto al lavoro, tutela e salvaguardia dell’intero perimetro occupazionale, possibili azioni da intraprendere e ipotesi di riattivare concretamente il tavolo ministeriale al Mise (inizialmente predisposto per affrontare la vertenza): questi i temi caldi di cui hanno a lungo, e non senza preoccupazione, discusso i vari partecipanti.

