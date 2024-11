Accordo al termine dell'incontro organizzato nella capitale. Il Consorzio Leonardo ha garantito la piena occupazione in tutte le sedi

In seguito ad un incontro organizzato questo pomeriggio da Roma Capitale, il nuovo fornitore del servizio di Contact Center ChiamaRoma 060606, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (tramite la consorziata esecutrice aCapo), ha garantito la piena occupazione per tutti i lavoratori in entrambe le sedi di Crotone e di Roma.

Lo riferisce il Campidoglio in un comunicato stampa.

Per venire incontro alle richieste sindacali, «dopo le richieste di dialogo di cui l'amministrazione si è fatta garante», il nuovo fornitore aCapo si è detta inoltre disponibile a negoziare il monte orario dei contratti a tutela dei trattamenti economici dei lavoratori.