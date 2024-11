L'ex Ministro del lavoro e presidente del cnel parteciperà in presenza alla riunione dell'organismo in calendario venerdì prossimo 25 giugno

Il presidente del CNEL Tiziano Treu interverrà in presenza alla prima seduta del 2021 del Parlamento delle Imprese che si terrà a Cosenza venerdì prossimo 25 giugno alle ore 17 nel Salone Mancini della Camera di Commercio.

Il ruolo dei corpi intermedi

La partecipazione del presidente Treu sarà l’occasione per discutere del ruolo dei corpi intermedi nell’attuazione dei dieci principi dell’UN Global Compact, il Patto delle Nazioni Unite, a cui la Camera ha aderito nel 2020, per incoraggiare le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un'economia globale sana e sostenibile che garantisca a tutti l'opportunità di condividerne i benefici.

Ampio dibattito

Lavoro, diritti umani, ambiente e lotta alla corruzione: sono questi i temi che saranno affrontati dai 10 rappresentanti delle realtà produttive locali che, per il tramite delle associazioni di categoria, si sono candidate per intervenire al dibattito che si preannuncia ricco di spunti per la futura programmazione strategica delle imprese, della Camera di Commercio e degli altri corpi intermedi del territorio.