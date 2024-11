Inizieranno entro il 15 luglio i lavori di messa in sicurezza del Cannavino programmati da Anas lungo il viadotto ubicato alle porte dell’abitato di Celico, sulla statale 107 di collegamento tra Cosenza, la Sila e Crotone. Gli interventi, già appaltati, non determineranno per il momento l’interdizione al traffico dell’importante arteria stradale. La circostanza è emersa nel corso di una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale ospitata in Prefettura sotto il coordinamento di Paola Galeone.

Il tragico incidente del 1972

Lungo 400 metri e alto 120, noto alle cronache per la tragedia del 1972, quando crollò e due operai morirono precipitando nel vuoto, il Cannavino è utilizzato quotidianamente da un bacino di circa 20.000 cittadini residenti in vari comuni e, nel periodo estivo, anche dai vacanzieri, ed è stato già oggetto di interventi di consolidamento negli ultimi anni. Sarà chiuso totalmente al transito dal mese di febbraio 2020 per consentire l’effettuazione dei lavori sull’impalcato. Nel frattempo si procederà a rendere più agevoli i percorsi alternativi.