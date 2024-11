INTERVISTA | Riunione operativa convocata dal primo cittadino presilano, Antonio Falcone, per avviare la manutenzione straordinaria dei percorsi alternativi

Non ha perso tempo il sindaco di Celico Antonio Falcone. E già domani mattina, primo febbraio, ospiterà nella sede del suo comune i tecnici di Anas per studiare, insieme ad un comitato di esperti scelto tra i cittadini della Presila, gli interventi prioritari da adottare per mettere a posto i percorsi alternativi. L’obiettivo è quello di ridurre i disagi provocati dalla chiusura del viadotto del Cannavino. Al termine della riunione convocata dal prefetto di Cosenza, Salvatore Bruno lo ha intervistato