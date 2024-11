Erano diretti a Torino dove in questi giorni si sta svolgendo il Salone del libro. Tra gli utenti vi erano infatti molti addetti ai lavori

Anche il volo di questa mattina in partenza dall’Aeroporto di Lamezia Terme e diretto a Torino è stato annullato come era già accaduto soltanto venerdì scorso, senza che Wizz air fornisse all’utenza alcuna motivazione plausibile né un congruo preavviso. La comunicazione giunta solo pochi minuti prima dell’imbarco ha generato la caotica ed indignata reazione dei passeggeri già pronti a salire sull’apparecchio. Il grave disservizio si è verificato proprio nel week end molto atteso del Salone internazionale del libro in corso di svolgimento nel capoluogo piemontese.

Tra la giornata di venerdì e quella di oggi sono numerosi gli addetti ai lavori diretti proprio verso il prestigioso appuntamento, costretti a rimanere a terra e quindi a rinunciare oppure ad arrangiarsi con ben più scomode e costose soluzioni di viaggio prenotate all’ultimo momento. Naturalmente è previsto il rimborso del biglietto, ma secondo il contratto adottato dalla compagnia, sarà erogato soltanto dopo 30 giorni decurtato delle tasse aeroportuali per le quali non è previsto indennizzo.