Le Colazioni di Zio Alessandro. Solo se sei calabrese puoi sapere che una “colazione” non è il classico appuntamento mattutino con un cappuccino e un caldo cornetto alla marmellata, ma è qualcosa di molto ma molto più sostanzioso. Si immagini un grosso panino, in genere si usa il cosiddetto “sfilatino”, tagliato a libretto e con dentro il meglio dei prodotti tipici di Calabria: formaggi (mozzarella vaccina o di bufala, pecorino, fette di provola di latte o di caciocavallo…), salumi (soppressata, salsiccia, pancetta tesa o arrotolata…), sottoli (pomodori secchi, olive, peperoni, verdure saltate…), e poi, spesso, l’immancabile piccante declinabile in vario modo (spalmatina di ’nduja, peperoncini triturati, spolveratina di "diavoletti" in polvere…). A proposito di piccante occorre ricordare che in Calabria esistono tante creme realizzate a base di ortaggi o anche di funghi, più o meno piccanti e quindi predisposte per ogni gusto.

Alessandro Pitingolo, titolare del Mago della Frutta di Montepaone Lido, un esercizio commerciale ben organizzato, ordinato, capace di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo, specializzato in materie prime di grande qualità, offre tra i suoi vari servizi anche quello delle mitiche “colazioni”. Molti lavoratori pranzano con i suoi panini, o spezzano la fame (ma la spezzano davvero!) con le sue creazioni alle quali prestano molta attenzione anche i suoi più diretti collaboratori. Ma c’è di più. Disponendo di ortaggi di prima qualità, Alessandro dà vita nel suo stesso esercizio a preparati che possano arricchire le “colazioni”. Vengono privilegiati, come detto, i prodotti tipici calabresi provenienti spesso da piccole aziende locali di filiera corta che ogni mattina giungono a Montepaone Lido per consegnare le loro specialità, pane compreso. E se poi accanto alla "colazione" ci trovate anche due ricottine fresche ringraziate il Cielo di vivere e lavorare in una regione tanto antica quanto meravigliosa.

La Calabria è terra di ospitalità, per cui, come giustamente accade, Alessandro è un tifoso autentico della propria terra però non disdegna qualche “contaminazione culturale”: nelle sue “colazioni” possono finirci, quindi, anche profumate fette di mortadella o di porchetta, di prosciutto crudo o cotto, di formaggi e salumi del Made in Italy. Calabresi certo ma anche cittadini orgogliosi del Belpaese! Raggiungete il Mago della Frutta, a Montepaone Lido, situato a pochi metri dallo svincolo primario della statale jonica 106, e deliziatevi con un’abbondante colazione: un'esperienza "filosofica" prima che gastronomica, perché racconta di stili di vita antichi. Quando valuterete il rapporto tra prezzo e bontà rimarrete davvero stupiti! Sostenere le attività economiche, piccole o grandi che siano, che abbiano metabolizzato la filosofia del territorio è a tutti gli effetti un dovere civico: si difende il sacrosanto diritto costituzionale al lavoro in una Calabria in cui, a oltre 160 anni dall'Unità d'Italia, si emigra in massa per cercare fortuna e uno stipendio sicuro. Ma accanto all'occupazione e al diritto di intraprendere si incentiva anche la difesa e valorizzazione di un'identità culturale che non è giusto smarrire, ma che al contrario deve diventare leva di sviluppo. Colazioni abbondanti "contro" finger food!