La giornata dedicata alle bellezze della natura è stata organizzata con grande successo dal Gruppo Sportivo Mountain bike cittadino

La seconda edizione del Trekking day di Cardinale ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, che hanno risposto con entusiasmo e zaino in spalla. Una giornata di promozione della conoscenza del patrimonio ambientale e paesaggistico montano, dai noccioleti tipici del territorio del comune di Cardinale con un dislivello di 500 metri, fino all’altitudine massima di 1100 metri, passando per scenari quasi incantati, popolati da castagneti, pini, abeti e faggete.



Una occasione per stare a contatto con la natura, ammirando la bellezza dei luoghi, immergendosi tra i suoni e i profumi dei boschi, assorti a fotografare o ad osservare i numerosi anfratti del sottobosco, i corsi di acqua e le sorgenti, tra salite e sentieri.

«Mettere in primo piano una nostra grande risorsa, la montagna, e sensibilizzare affinché alcuni luoghi magici non vadano mai perduti», queste le parole di uno degli organizzatori della manifestazione, iniziata al mattino in piazza Umberto I, dove è stato possibile degustare prodotti tipici locali.



Una finalità che ha conferito maggior valore alla manifestazione è stata la collaborazione con l’Associazione “Amici di Ambra”, destinando in beneficenza le quote di iscrizione a realtà che in Calabria si occupano di pazienti oncologici. L’Associazione è sorta nel marzo 2016, per volontà di una coppia di genitori Claudio e Carmela, dopo la perdita della giovane figlia. Al “Trekking Day” oltre i genitori, ha preso parte anche una rappresentanza dell’Associazione che con la propria opera la ricorda.