Al via 21 assunzioni al Comune di Lamezia Terme di cui, 4 risultano essere in realtà delle stabilizzazioni, mentre le rimanenti 17 sono nuove. Il Comune è infatti in procinto di stipulare l’accordo con il Dipartimento Risorse umane della Regione Calabria. Un fatto importante per l’ente che, come sta succedendo in tantissimi Comuni, diversamente non avrebbe avuto le risorse per sopperire alla carenza di personale all'interno degli uffici municipali cittadini.

Negli ultimi anni infatti i Comuni hanno grandi difficoltà nel mantenere i livelli occupazionali nelle piante organiche sempre più ridotte per via dei pensionamenti. Ormai le assunzioni ed i concorsi comunali a cui si assisteva negli anni ‘80 e ‘90 sono solo un lontano ricordo. Ed è proprio quella generazione di personale che sta andando in pensione in questi anni. Ma nel frattempo gli enti non hanno più a disposizione le risorse per bandire i concorsi con evidenti e sempre più grandi disagi per i servizi ai cittadini. Sempre meno vigili urbani, sempre meno assistenti sociali e figure specializzate negli uffici tecnici, in quelli amministrativi e di ragioneria. È una delle ragioni per cui gli enti non riescono a dare risposte immediate e consone in termini di assistenza e di servizi. Ben venga dunque l'accordo con la Regione che prevede la possibilità per il Comune di attingere alla graduatoria regionale degli idonei del concorso pubblico per la copertura di 177 posti di categoria C profilo “istruttore amministrativo contabile”.

La collaborazione fra i due enti è iniziata da alcuni mesi su iniziativa del Comune di Lamezia che ha sollecitato la necessità di accedere alla graduatoria regionale, sulla scorta dell'avviso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 3 istruttori amministrativo-contabili risalente a gennaio. La Regione, accogliendo la richiesta, ha autorizzato la condivisione della graduatoria. In effetti, la legge prevede l’utilizzo delle graduatorie in condivisione tra gli enti. Ma serve necessariamente un accordo bilaterale.

Successivamente potranno arrivare in Via Perugini: 5 assistenti sociali, 5 vigili urbani e poi le restanti 11 figure divise tra funzionari tecnici e funzionari amministrativi. Oltre a queste nuove assunzioni, sembra che si dovrebbe procedere anche con le cosiddette progressioni verticali interne e con eventuali nuove posizioni amministrative legate all'assegnazione di deleghe da parte dei dirigenti, a funzionari addetti a particolari lavori.