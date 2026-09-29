Il price cap sui carburanti si allarga. Dopo Eni e Socar, anche Q8 Italia ha deciso di aderire all'invito del governo italiano e di introdurre un tetto massimo per i prezzi di benzina e gasolio. La misura entrerà in vigore dal 1° ottobre e avrà una durata iniziale di 30 giorni.

La decisione arriva in un momento di forte volatilità sui mercati energetici internazionali e punta, secondo quanto comunicato dalla società, a produrre benefici immediati per gli automobilisti. Q8 precisa che il meccanismo sarà applicato con un approccio modulare, tenendo conto delle differenti caratteristiche della propria rete di distribuzione.

Q8: «Impegno a sostegno dei consumatori»

In una nota, Q8 Italia spiega di aver accolto l'appello rivolto dal governo alle principali società energetiche per contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti.

Il price cap riguarderà benzina e gasolio e resterà in vigore per un mese a partire dal 1° ottobre. La società non indica nella comunicazione un unico prezzo nazionale valido indistintamente per tutti gli impianti, ma sottolinea che il tetto sarà applicato in modo modulare, in relazione alle diverse realtà che compongono la rete.

Q8 assicura inoltre che verranno adottate misure a sostegno dei gestori e dei partner della rete, con l'obiettivo dichiarato di mantenere la sostenibilità economica dell'intera filiera.

La compagnia presenta l'iniziativa come parte di una strategia più ampia di attenzione ai consumatori, insieme a investimenti, innovazione e responsabilità sociale, in una fase caratterizzata da una particolare instabilità del mercato internazionale dell'energia.

Meloni: «Un altro importante segnale alle famiglie»

La decisione di Q8 è stata accolta positivamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l'appello del Governo italiano», ha dichiarato la premier.

Meloni ha ricordato le precedenti adesioni di Eni e Socar, sottolineando come quella di Q8 rappresenti un ulteriore intervento delle compagnie energetiche sul fronte del contenimento dei prezzi.

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha definito la scelta «un auspicio» che il governo aveva formulato e ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento dei grandi operatori internazionali.

Rispondendo alle osservazioni sollevate dai distributori dei marchi più piccoli, Pichetto ha evidenziato il ruolo delle grandi compagnie anche come fornitori di carburante e ha sostenuto che sarebbe nel loro interesse garantire la continuità del rapporto con la clientela.

Il nodo dei prezzi all'ingrosso

Proprio sulla struttura del mercato si concentra l'attenzione dell'Unione Nazionale Consumatori. Il presidente Massimiliano Dona considera positiva l'estensione del price cap e sottolinea che, con il coinvolgimento di Eni, Ip e Q8, la misura arriverebbe a interessare una quota rilevante della rete distributiva italiana.

Ma, insieme all'apprezzamento, l'associazione pone una questione legata alla concorrenza. Il timore è che le iniziative dei grandi marchi, se limitate ai distributori direttamente riconducibili alle rispettive reti, possano creare difficoltà alle cosiddette «pompe bianche» e agli impianti della grande distribuzione.

Secondo Dona, queste realtà non sono verticalmente integrate nello stesso modo delle grandi compagnie e potrebbero quindi trovarsi in una posizione diversa nell'approvvigionamento del carburante. Da qui la richiesta di vigilare affinché il contenimento dei prezzi al dettaglio non produca effetti distorsivi a monte della filiera.

La richiesta dell'Unc: prezzi calmierati anche all'ingrosso

L'Unione Nazionale Consumatori chiede in particolare che il beneficio del price cap non si limiti ai distributori appartenenti alle reti delle compagnie che hanno aderito all'iniziativa.

Il tema riguarda i rapporti tra i grandi operatori e gli altri distributori ai quali viene venduto il carburante. L'associazione chiede che siano evitate condizioni commerciali che possano determinare svantaggi ingiustificati per gli operatori indipendenti.

La questione è quindi quella di verificare come il provvedimento si tradurrà concretamente lungo tutta la catena di distribuzione. L'obiettivo indicato dall'Unc è che il contenimento dei prezzi possa riflettersi anche sulle vendite all'ingrosso e non soltanto sulla rete direttamente controllata dai grandi marchi.

Una misura temporanea, in attesa di capire gli effetti

Per ora il provvedimento di Q8 ha una durata definita: 30 giorni dal 1° ottobre. Sarà quindi necessario attendere l'applicazione concreta della misura per valutare l'effetto sui prezzi praticati agli automobilisti e sulle diverse categorie di distributori.

La decisione porta così a tre i grandi operatori che, secondo quanto comunicato, hanno aderito all'appello del governo con iniziative di contenimento dei prezzi. La durata limitata e le modalità modulari indicate da Q8 rendono però centrale il monitoraggio dell'impatto reale sul mercato.

Da una parte c'è l'obiettivo immediato di ridurre la pressione sui consumatori in una fase di forte volatilità energetica; dall'altra resta aperta la questione degli effetti sulla concorrenza e sulla sostenibilità economica dei distributori indipendenti. Saranno i prezzi effettivamente praticati e l'evoluzione del mercato nelle prossime settimane a mostrare la portata concreta dell'iniziativa.