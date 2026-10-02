Tra settembre e dicembre 2026 la spesa per luce e gas potrebbe raggiungere gli 814 euro a Catanzaro. A Reggio Calabria l’aumento previsto è del 30,8%, per una spesa di circa 718 euro

Oltre al caro carburante presto i calabresi dovranno fare i conti con il caro energia; secondo l’analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette in Calabria potrebbero aumentare tra il +30,8% di Reggio Calabria e il +32% di Catanzaro.

Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno “bollenti” dal punto di vista delle bollette. I forward sui prezzi dell’energia elaborati da EEX ed analizzati da Facile.it prevedono per i prossimi 4 mesi un PUN (prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica) in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre il PSV (indice di riferimento per il costo del gas) è in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Si considerano contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato.

«Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato», spiegano gli esperti di Facile.it. «Passare ad una tariffa fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere».

Le bollette calabresi

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 la provincia calabrese dove si spenderà di più per le bollette sarà Catanzaro dove, tra luce e gas, si dovranno mettere a budget circa 814 euro, in aumento del 32% su base annua. Al secondo posto Cosenza, area in cui per le bollette energetiche si spenderà 806 euro (+31,9%), seguita da Vibo Valentia (769 euro, +31,6%).

Chiudono la graduatoria la provincia di Crotone (719 euro, +30,9%) e, staccata di un soffio, quella di Reggio Calabria, area dove – nel periodo analizzato – si spenderanno per le bollette di luce e gas circa 718 euro, in rialzo del 30,8% rispetto allo scorso anno.