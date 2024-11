La conferenza dei capigruppo ha deciso di confermare la data già indicata lo scorso 24 settembre per discutere in aula dell'investimento (per ora sfumato) della multinazionale al porto

«Nel corso della Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, presieduta da Rosellina Madeo, riunitasi alla presenza di tutti i capigruppo di maggioranza (Uva, Baffa, Sanzi, Trento, Costa, Candreva, Sciarrotta e Leonetti), si è stabilito di confermare la data del 24 ottobre, già decisa all'unanimità nella Conferenza dei capigruppo dello scorso 24 settembre, come giorno in cui si svolgerà il Consiglio comunale sulla Baker Hughes». Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune.

«Tale decisione - si aggiunge nel comunicato - conferma l'attenzione che le istituzioni cittadine hanno posto ed intendono porre alla questione, nel solco di percorsi istituzionali di chiarezza e serietà».

Poche ore fa la notizia che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha scritto a Baker Hughes per chiedere di riprendere il dialogo e valutare possibili soluzioni per non perdere l'investimento al porto della città ionica.