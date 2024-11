Sfiorano quota 50 gli stalli per la sosta gratuita di 15 minuti su corso Mazzini a Catanzaro. Lo ha stabilito il sindaco Sergio Abramo con un’ordinanza firmata oggi. Il provvedimento fa seguito alle richieste pervenute all’amministrazione comunale e discusse in una serie di incontri ai quali hanno partecipato il primo cittadino, l’assessore alle attività economiche Alessio Sculco, le associazioni di categoria del settore commerciale, singoli esercenti e la Polizia locale.

Le aree in cui troveranno spazio le strisce bianche per la sosta breve gratuita con disco orario nei giorni feriali, dalle 8 alle 20, sono: piazza Garibaldi: 8 posti, riducendo di pari numero quelli con strisce blu; via Settembrini posti sul margine destro della carreggiata riducendo di pari numero quelli con strisce blu; via Poerio-Salita Poerio 2 posti, intorno all’aiuola spartitraffico, allo stato non specificatamente disciplinati; via San Nicola: 3 posti, riducendo di pari numero quelli con strisce blu; via Spasari: 4 posti sul margine sinistro fino alla Galleria Mancuso riducendo di pari numero quelli con strisce blu; piazza Prefettura: 3 posti in prossimità dell’ingresso laterale delle Poste Italiane; via Serravalle (angolo corso Mazzini): 3 posti lato Giardini Green, che allo stato non sono specificatamente disciplinati;piazza B. Grimaldi: 8 posti in luogo dell’area di carico e scarico che viene spostata di qualche metro, istituendola parallelamente all’asse della carreggiata, in prosecuzione della sosta strisce blu; via Educandato, altezza civico 7, un posto allo stato non specificamente disciplinato; corso Mazzini, altezza civico 176: un posto riducendo di pari numero quelli con strisce blu; piazza Le Pera: 2 posti riducendo di pari numero quelli con strisce blu; Scesa San Rocchello: 2 posti, allo stato non specificatamente disciplinati; via Eroi: 2 posti, allo stato non specificatamente disciplinati; corso Mazzini: 4 posti altezza civici 239-245, riducendo di pari numero quelli con strisce blu; piazza Roma-corso Mazzini 253-255: 3 posti allo stato non specificamente disciplinati; via Jannoni-Politeama: un posto riducendo di pari numero quelli con strisce blu.

Nell’ordinanza è prevista inoltre l’istituzione di stalli aggiuntivi, rispetto alla precedente disposizione, riservati al carico e scarico delle merci: piazza Matteotti – via Poerio sul margine sinistro di via Poerio (BNL); vico I Poerio-corso Mazzini per autocarri fino a 35 quintali; corso Mazzini-piazza G. Garibaldi, area di fronte il civico 5 della piazza nei pressi delle aiuole di via De Grazia; piazza B. Grimaldi, parallelamente all’asse della carreggiata, in prosecuzione della sosta strisce blu; piazza Cavour – corso Mazzini (di fronte Agenzia del territorio); corso Mazzini – scesa San Rocchello; piazza Roma – Funicolare.