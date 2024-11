Nel corso della mattinata sono stati eseguiti controlli in numerose scuole comunali, in alcune delle quali è stato necessario intervenire per rispristinare il funzionamento dei riscaldamenti

Ancora disservizi nelle scuole primarie e secondarie di primo gardo di Catanzaro, dove si continua a registrare criticità nell'attivazione degli impianti di riscaldamento. Gli addetti della Catanzaro servizi, su sollecitazione del sindaco Sergio Abramo e d’accordo con il settore comunale lavori pubblici, stanno proseguendo con gli interventi di verifica.

Questa mattina le operazioni si sono concentrate nella scuola “Vivaldi”, dov’è stato definitivamente risistemato l’impianto sottoposto a un intervento straordinario nello scorso fine settimana. I disagi che si sono registrati fra lunedì e martedì sono stati causati dalla necessità di attendere che tornasse a pieno regime la caldaia a servizio di un immobile di circa 6mila metri quadrati. La funzionalità - è stato verificato - è adesso completamente ripristinata. Altri lavori di ripristino sono stati eseguiti nelle scuole del plesso “Murano”, negli istituti del quartiere Mater Domini, nella scuola dell’infanzia di via Fontana vecchia, nella quale è stata sostituita la scheda elettronica della caldaia e nell’asilo “Pepe”. Risultano tuttavia in corso, come ogni giorno, ulteriori verifiche in diversi altri istituti della città.

l.c.