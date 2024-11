Entra nel vivo la progettazione degli interventi a supporto dell’infrastruttura del porto per cui il Comune di Catanzaro è beneficiario di importanti fondi regionali e nazionali. La giunta ha approvato la richiesta di finanziamento per il progetto "Porto di Catanzaro Marina: ottimizzazione e incremento qualità del lavoro e dell'ambiente della marineria da pesca e punti di sbarco del pescato”, predisposto dal settore patrimonio diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, con cui il Comune ha aderito al bando 2018 Feam pesca per un complessivo importo di 431 mila euro.

Il progetto riguarda la riqualificazione del porto turistico-peschereccio mediante la ristrutturazione della banchina peschereccia di sottoflutto con realizzazione di conduttura per l’adduzione di acqua potabile, smaltimento acque, illuminazione banchina, installazione di modulo prefabbricato per servizi igienici e docce ad esclusivo uso di pescatori, piccoli box-moduli frangisole e banchi refrigerati per la vendita diretta del pescato e stazione containerizzati per il rifornimento di gasolio per i motopesca.

l.c.