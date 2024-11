Gli uffici comunali hanno annullato in autotutela il primo elenco da cui risultavano esclusi alcuni bambini in possesso dei requisiti richiesti dal bando

L’amministrazione comunale di Catanzaro ha annullato in autotutela la graduatoria con la quale numerosi alunni venivano esclusi dalla frequenza dell’asilo comunale Pepe e ne ha formulato una nuova. L’assessore alle Politiche Sociali Lea Concolino ha precisato che, a seguito di opportune verifiche effettuate dagli uffici del settore Politiche sociali, sono emerse inesattezze nella stesura della graduatoria. Per tali ragioni gli stessi uffici hanno provveduto, già questa mattina, alla formulazione di una nuova graduatoria già pubblicata all’albo pretorio del comune. Per cui le attività dell’asilo comunale proseguiranno regolarmente.

“Si è trattato di errori commessi in assoluta buona fede – ha spiegato Concolino – che abbiamo provveduto a rettificare anche sulla base delle segnalazioni venute dalle famiglie escluse. Abbiamo preso atto con umiltà delle inesattezze contenute nella formulazione della graduatoria, procedendo di conseguenza. Mi auguro che nessuno intenda speculare su questa vicenda, mettendo in discussione la grande professionalità, l’onestà e il senso del dovere dei nostri uffici. Mi scuso con le famiglie inizialmente escluse dalla graduatoria, nella certezza che apprezzeranno la nostra buona fede”.

l.c.