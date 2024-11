Questa mattina Palazzo De Nobili ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie per individuare istruttori tecnici e istruttori informatici

Sono complessivamente undici i professionisti che a partire da domani saranno assunti al Comune di Catanzaro per effetto del piano di assunzioni, messo a punto al suo arrivo dall'assessore al Personale, Danilo Russo. Proprio questa mattina a Palazzo De Nobili si è dato il via allo scorrimento delle graduatorie già espletate per le figure di istruttori tecnici, istruttori direttivi informatici e istruttori informatici.

Istruttori tecnici

Risale al dicembre del 2014 il concorso bandito dall'amministrazione comunale finalizzato al reperimento di istruttori tecnici. All'epoca vennero assunti in quattro, adesso Palazzo De Nobili ha ripreso in mano le graduatorie e ha deciso per lo scorrimento. A partire da domani entreranno a far parte dell'organico con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part time e inquadramento di istruttore tecnico di categoria C: Vincenzo Lucia e Raffaele Riccelli.

Istruttori direttivi informatici

E' invece più recente il concorso per istruttore direttivo informatico. Nel maggio del 2016 Palazzo De Nobili bandisce l'avviso pubblico per assumere un professionista e oggi procede allo scorrimento della graduatoria. Ben cinque i tecnici che con il piano assunzionale metteranno piede al Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time e inquadramento di istruttore direttivo informativo di categoria D1. Si tratta di Vincenzo Amelio, Manuela Macrì, Alessandro Mercuri, Nino Mandarino e Giovanni Lupi.

Istruttori informatici

Completano il quadro, altri quattro professionisti assunti in qualità di istruttori informatici. Anche in questo caso il Comune ha deciso per lo scorrimento di una graduatoria già in vigore e risalente al settembre del 2016. Assunti con contratto a tempo indeterminato, part time e inquadramento di istruttore informatico categoria C sono: Giuseppe Mazza, Michele Pagliaro, Aldo Panetta e Fabio Le Rose.

Luana Costa