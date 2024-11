Oggi si è riunito il Consiglio procedendo alle votazioni delle cinque articolazioni: artigianato, consumatori, agricoltura, commercio e servizi alle imprese

Il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro si è riunito oggi per eleggere la giunta camerale che assieme al presidente Daniele Rossi guiderà l’ente. Al termine delle votazioni da parte dei diciotto componenti presenti del Consiglio, sono stati eletti: Vincenzo Bifano per il settore Artigianato; Tommasina Lucchetti, vicepresidente, per il settore Consumatori; Pietro Bozzo, per il settore Agricoltura; Stefania Oliverio, per il settore Commercio; Saverio Nisticò, per il settore Servizi alle Imprese.

«Da questo momento – ha dichiarato il Presidente della CCIAA di Catanzaro, Daniele Rossi – siamo finalmente operativi. Sono felice di avere accanto a me nel percorso alla guida dell’Ente camerale, una Giunta in grado mettere in campo capacità, competenze e professionalità all’altezza del ruolo che sono chiamati a ricoprire. Ci aspetta un percorso stimolante: perseguiremo con entusiasmo l’obiettivo di sostenere e incrementare lo sviluppo del tessuto economico della provincia di Catanzaro, nel solco dell’ottimo lavoro svolto da chi ci ha preceduto e con l’ambizione di fare sempre meglio».

l.c.