Passano gli anni ma il dilemma rimane intatto: trasformare il centro storico di Catanzaro in isola pedonale oppure no? Questa volta l'amministrazione comunale adotta una strategia più soft, una forma di sperimentazione della durata di pochi mesi per saggiare il gradimento dei commerciali sempre divisi sulla questione che tocca direttamente le loro tasche.



«In questo periodo e in una piccola parte di corso - chiarisce il titolare di un esercizio commerciale - non ci sono più dieci, dodici negozi: siamo penalizzati. Il Comune ha avanzato una proposta che contempla anche l'organizzazione di eventi di intrattenimento che noi non ci siamo sentiti di rifiutare. Siamo convinti di dover provare».

La raccolta firme

La contropartita prevede, infatti, un fitto calendario di eventi che, questa almeno è la speranza, dovrebbe richiamare in centro la presenza di cittadini. «Abbiamo raccolto le firme per dire sì a questa sperimentazione - prosegue ancora il commerciante - che rimane sempre una prova. Se ci saranno risultati ben vengano».

Il post- Covid

Una misura introdotto per ridare fiato al settore commerciale uscito con le ossa rotte dall'emergenza Covid. Ma c'è anche chi resta fermo sulle proprie posizioni: «Ritengo questa sperimentazione inutile a luglio - spiega la titolare di un negozio su corso Mazzini - dal momento che non c'è nessuno in città. Già soffriamo perchè i residenti si spostano verso le seconde abitazioni ma faremo ancora di più la fame».

Senza parcheggi

I problemi che rendono la misura impraticabile per alcuni rimangono sempre uguali: «Ho dovuto acquistare una moto - aggiunge la commerciante - perchè ho ricevuto una contravvenzione proprio l'altro giorno. Quindi senza parcheggi l'isola pedonale non può esistere».

