VIDEO | Lo stop all'impianto di risalita, simbolo della città capoluogo, si protrarrà per almeno tre mesi per consentire all'Amc di realizzare i lavori di manutenzione

Il servizio funicolare che collega l'area sud di Catanzaro con il centro storico è stato sospeso venerdì scorso ma sono tanti gli utenti che ancora non ne sono a conoscenza. Raggiungono la stazione di Sala e hanno modo di effettuare la scoperta. Per sopperire al disservizio l'Amc, società che gestisce la funicolare, ha predisposto un servizio di navette che fanno la staffetta da Sala fino a piazza Roma, ugualmente apprezzato dagli utenti in mancanza di meglio ma meno comodo sotto il profilo della mobiltà. Lo stop all'impianto di risalita, simbolo della città capoluogo, si protrarrà per almeno tre mesi per consentire all'Amc di realizzare i lavori di manutenzione ventennale e sarà restituito all'esercizio non prima di gennaio dell'anno prossimo.

Luana Costa