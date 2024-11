L'impianto è stato inaugurato lo scorso anno ma risulta chiuso da quattro mesi

È stato inaugurato il 30 maggio dello scorso anno a poche settimane dalle elezioni comunali. Nonostante la sua giovane età l'ascensore panoramico di Bellavista a Catanzaro vanta già un primato: nemmeno un anno di vita ma sulle spalle ha sette mesi d'attività e quattro di stop. È da dicembre, infatti, che l'impianto, nato con lo scopo di agevolare la mobilità nel centro storico collegando il parcheggio di via Carlo V e la zona di Piazza Roma, non funziona più. I motivi della sospensione delle attività dell'ascensore non sono mai stati resi noti dall'amministrazione comunale nè dalla ditta che ne ha in gestione la manutenzione.

Questa mattina, però, l'impianto non è apparso in tutta la sua solita desolazione. Tecnici dell'Amc e della ditta Patruno erano impegnati nel portare a termine un collaudo generale propeduetico probabilmente alla riapertura dell'opera. Secondo quanto emerso, a tenere fermo l'impianto un problema di natura elettrico.

Luana Costa