Il progetto prevede la realizzazione di opportunità scolastiche per l’inclusione sociale di giovani e adulti della comunità rom catanzarese

Saranno consegnati domani i lavori relativi alla ristrutturazione dell’immobile sito in viale Isonzo a Catanzaro che sarà adibito a centro per la scolarizzazione e l’infanzia. L’intervento è stato finanziato con 550mila euro nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale (PISR) Legalità e Sicurezza in Calabria e ha come obiettivo la realizzazione di opportunità scolastiche per l’inclusione sociale di giovani e adulti della comunità rom catanzarese attraverso una rete operativa tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale del territorio. Saranno presenti il sindaco Sergio Abramo, l’assessore ai lavori pubblici Franco Longo, il dirigente del settore Gennaro Amato, e i rappresentanti della ditta aggiudicataria Porto Costruzioni di Piedimonte Etneo.

l.c.