Il Comune di Catanzaro è alla ricerca di 25 rilevatori statistici a cui attribuire l'incarico di realizzare il censimento permanente della popolazione 2018. Palazzo De Nobili ha dato mandato di indire la selezione pubblica dopo aver effettuato una ricognizione interna e dopo aver verificato l'assenza di figure idonee nel proprio organico o, almeno, non tante quante sarebbero necessarie per portare a termine il compito.

L'Istat ha infatti fissato il fabbisogno per il Comune di Catanzaro in 29 unità e ben quattro sono state individuate all'interno dell'amministrazione, le altre 25 saranno reperite attraverso il concorso. I professionisti saranno inseriti nell'ufficio di censimento appositamente costituito da Palazzo de Nobili secondo quanto prescritto dall'Istat, ma si tratta di un incarico di prestazione occasionale.

L'amministrazione comunale riceverà in ogni caso dall'Istat per le attività di censimento svolte 52mila euro, suddivise in un contributo fisso di cinquemila e cinquecento euro destinate al funzionamento dell'ufficio e 46mila variabile, legate alle effettive attività svolte dal gruppo di lavoro.

Luana Costa