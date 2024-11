Procede l’iter di regolamentazione del settore dell’impiantistica pubblicitaria a Catanzaro. Ieri mattina il sindaco, Sergio Abramo, ha presieduto una riunione finalizzata alla redazione del bando che consentirà agli operatori del settore la possibilità di concorrere, mettendosi in regola, all’aggiudicazione degli spazi. Ciò avrà anche un positivo effetto per le casse comunali che potrà incamerare introiti superiori ai 600mila euro all’anno e allo stesso tempo razionalizzare il comparto.



L’incontro è stato di fatto l’esordio del tavolo di lavoro istituito sul tema. Il bando segue l’importante regolamento approvato in Consiglio comunale negli scorsi mesi, strumento introdotto per colmare un vuoto normativo che, negli anni, aveva consentito diverse forme di affissione selvaggia e concorrenza sleale, oltre che rischi per la sicurezza nei casi in cui gli impianti venivano installati abusivamente.



Alla riunione hanno partecipato il capo di gabinetto Antonio Viapiana, il dirigente dei Servizi Finanziari, Pasquale Costantino, dell’Urbanistica, Giuseppe Lonetti, delle Attività economiche Antonino Ferraiolo e il funzionario Umberto Cosco. Si continuerà nei prossimi giorni ad approfondire la tematiche fino alla completa messa a punto del bando, che sarà riservato a tutti gli operatori economici che avranno sanato la propria situazione nei confronti del Comune.

l.c.