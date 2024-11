Interessante e proficuo l’incontro tenutosi oggi al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, alla presenza del capo del corpo nazionale Fabio Dattilo, accompagnato da Emilio Occhiuzzi, direttore centrale per la formazione. I massimi vertici del dipartimento hanno voluto incontrare tutte le sigle sindacali di categoria, per un question time focalizzato sulle criticità e le problematiche che attanagliano i vigili del fuoco della Calabria. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche il direttore regionale ed i comandanti provinciali, si è ampiamente discusso sulle tematiche più delicate già poste all’attenzione della dirigenza.

«Abbiamo apprezzato la presenza in Calabria del Capo nazionale- ha affermato Antonino Provazza, segretario regionale della Uilpa Vigili del Fuoco - riteniamo, come organizzazione sindacale di categoria, di dover ringraziare anche l’ingegnere Dattilo per l’interesse e l’impegno messo in campo al fine di risolvere, nel più breve tempo possibile, le criticità che da tempo attanagliano i vigili del fuoco calabresi e per le quali ci battiamo da tempo». «L’attenzione è massima – ha garantito Dattilo – così com’è massimo l’impegno che metterà l’amministrazione centrale, per fornire alla Calabria tutti gli strumenti necessari per gestire la quotidianità e garantire il soccorso tecnico urgente in tutto il territorio». Provazza infine ha ribadito come la sigla sindacale continuerà a lavorare per garantire i diritti dei vigili del fuoco calabresi, «da tempo assoggettati a scelte inconcludenti che si ripercuotono giornalmente sulla pelle dei lavoratori».