La Provincia di Catanzaro ha emanato un bando, con scadenza 20 aprile 2017 e rinvenibile al link: http://www.provincia.catanzaro.it/servizi-al-cittadino/erasmus-plus, per il finanziamento di 74 borse di studio e tirocinio in azienda a favore di studenti e personale delle università, nell’ambito del Programma europeo “Erasmus+”.

Il bando nasce dalla sinergia tra una serie di enti pubblici e privati, in cui l’amministrazione provinciale funge da istituzione coordinatrice, che annovera anche gli atenei di Cosenza (Unical), di Catanzaro (Umg) e di Teramo (Unite). Della partnership fanno poi parte anche il CNR Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, le società Euromedia e Graia e l’associazione Diagonal Italia di Trento.

Con questo progetto, fortemente voluto dal presidente della Provincia Enzo Bruno e coordinato dalla dirigente delle Politiche comunitarie dell’ente intermedio, Rosetta Alberto, l’amministrazione provinciale di Catanzaro si pone l’obiettivo di favorire l’istituzione di una rete attiva tra coloro che a diverso titolo incidono sulle dinamiche del mercato del lavoro: università, scuola, impresa e pubblica amministrazione, al fine di fornire ai giovani strumenti utili per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Risultato dell’attività sarà quello di formare personale qualificato e specializzato proprio in quei settori nei quali il mercato del lavoro evidenzia carenza di manodopera specializzata e figure dotate di competenze trasversali e infine altre strutturali di sistema, soprattutto a supporto del sistema di reti di impresa. Le borse che verranno assegnate, rivolte sia a studenti che a docenti e personale amministrativo delle università, prevedono la realizzazione di esperienze della durata di 4 mesi (per studenti) e di 15 giorni (per docenti e staff) in tutti i paesi europei ed in quelli cosiddetti in via di adesione.

