Il provvedimento è stato assunto dal sindaco per consentire l'ultimazione dei lavori dell'area che dovrà ospitare gli espositori

È stato posticipato a giovedì 17 maggio il trasferimento del mercato rionale del quartiere Lido nell’area Teti.

Il provvedimento, firmato dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, si è reso necessario per consentire di completare i lavori di adeguamento dell’area destinata a ospitare il mercato, tenendo conto "della particolare complessità delle operazioni necessarie per effettuare il trasferimento del mercato nella nuova area, con modalità per quanto possibile concertate con le rappresentanze di categoria degli operatori commerciali", e che il settore attività economiche, "ha fatto presente che deve procedere all’esame delle osservazioni sulle graduatorie provvisorie presentate da un cospicuo numero di operatori”, oltre a procedere all’approvazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione degli stalli sulla base delle scelte effettuate "dai singoli operatori in ordine di graduatoria per ciascun settore”.

Inizialmente previsto per giovedì 10 maggio, il trasferimento del mercato rionale verrà pertanto consentito giovedì 17 maggio.

l.c.